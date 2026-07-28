اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة: هدم منازل واعتقالات وإصابات

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة، خلال اقتحامات واسعة شمالي الضفة الغربية، تزامنت مع تنفيذ عمليات هدم لمنازل جنوبي الخليل وغرب رام الله، ضمن تصعيد متواصل أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.

اعتقل جييش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 20 شخصا، بينهم سيّدة، خلال اقتحامات شملت عدة مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء.

كما نفّذ عمليات هدم منازل جنوبي الخليل، وفي قرية شقبا، غرب رام الله.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات إسرائيلية واسعة، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحقّ الأهالي وممتلكاتهم. وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من الف و182 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال نحو 24 ألفا، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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