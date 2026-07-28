مصرع طفل من بيت أولا إثر سقوطه من علو في ترقوميا

لقي الطفل جاد محمد العدم من بلدة بيت أولا مصرعه، إثر سقوطه من علو أثناء تواجده في زيارة لأخواله في بلدة ترقوميا بالضفة الغربية.

لقي الطفل جاد محمد العدم من بلدة بيت أولا مصرعه، إثر حادث سقوط من علو وقع أثناء تواجده في بلدة ترقوميا في الضفة الغربية، حيث كان في زيارة لأخواله.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل العدم، وهو من باعة العصير المعروفين في المنطقة، تعرض للسقوط خلال وجوده في منزل أقاربه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن عن وفاته، الليلة الماضية.

وسادت حالة من الحزن والأسى في بلدة بيت أولا وبلدة ترقوميا عقب نبأ وفاة الطفل، فيما نعى الأهالي وبلدية بيت أولا الفقيد، معبرين عن صدمتهم برحيله المبكر.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف سقوطه.