176 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

ذكرت مصادر مقدسية أن 176 مستوطنا على الأقل اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم برفقة حراسة أمنية من الشرطة الإسرائيلية، وهناك مارس المستوطنون طقوسا تلمودية، وحركات استفزازية في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات والاستفزازات برعاية الحكومة الإسرائيلية

اقتحم 176 مستوطنا، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر محلية، بأن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته.

وفي سياق الاقتحامات المتكررة والمتزايدة للمسجد الأقصى المبارك، أفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 5,411 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي، من 19 تموز/ يوليو إلى 25 تموز/ يوليو، تزامنا مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأوضحت المصادر أن العدد الأكبر من الاقتحامات سجل خلال يوم الخميس الماضي، 23 تموز/ يوليو، الذي وافق ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، شملت اقتحام 4,248 مستوطنا برفقة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.