60 أسيرا ومعتقلا من غزة إلى الحرية بعد احتجاز إسرائيلي

سرّحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، 60 أسيرا ومعتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية بعد فترة احتجاز في السجون الإسرائيلية.

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، سراح دفعة جديدة تضم 60 أسيرا ومعتقلا من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، فيما جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، شملت الدفعة المفرج عنها 20 عاملا فلسطينيا كانوا قد اعتُقلوا من داخل أراضي الـ48 عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة إلى 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب الصحراوي وسط ظروف اعتقال وصفت بالقاسية.

وتسلمت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعتقلين المفرج عنهم، ونقلتهم بواسطة حافلات إلى المستشفى وسط القطاع، حيث خضعوا لتقييمات طبية عاجلة للكشف عن أوضاعهم الصحية بعد فترة الاحتجاز.

وتأتي عملية الإفراج الجديدة ضمن دفعات محدودة أفرجت خلالها سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية عن نحو 1700 معتقل من قطاع غزة، وفق معطيات مؤسسات الأسرى، في حين تشير بيانات نادي الأسير ومؤسسات الأسرى إلى وجود أكثر من 10 آلاف و800 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من دون احتساب جميع حالات الإخفاء القسري.

وأكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن معتقلي غزة تعرضوا خلال فترة احتجازهم لانتهاكات واسعة، شملت التعذيب والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتجويع، مشيرة إلى أن عددا من المفرج عنهم احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.