الضفة: مداهمات واعتقالات والمستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية

نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، فيما أقدم المستوطنون على مواصلة توسعة بؤرة استيطانية شرق بيت ساحور في بيت لحم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت اعتقالات بعد مداهمة منازل فجر وصباح اليوم الأربعاء.

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واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدتي فرعون وصيدا جنوب وشمال طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 10 فلسطينيين من قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية وتل جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية بأجهزة السلطة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل وداهمت عدة منازل، واعتقلت كلا من: نصار اشتية، لؤي البحتي، عمر عثمان رمضان، أسامة رمضان، وعبد الرازق يامين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر صدقي عندي ونجله تامر، وعمرو زبن خلال اقتحامها بلدة بورين، فيما اعتقلت بشير زيادة من بلدة مادما، وأحمد محمد أبو خلف، وعودة طه ياسين من عصيرة القبلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في الحي الشرقي.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال انتشرت في عدد من شوارع الحي خلال الاقتحام، وداهمت عدة منازل، قبل أن تنسحب من المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة عدد من الآليات العسكرية قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عشرات المنازل واستجوبت المواطنين فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيتونيا غرب رام الله، وحيي الطيرة ورام الله التحتا في المدينة.

مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية شرق بيت لحم

واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة "عش غراب" شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، بنصب المزيد من البيوت المتنقلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا ستة بيوت متنقلة بحماية قوات الاحتلال، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة.

يشار إلى أن المنطقة المعروفة باسم "عش الغراب"، والتي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال قد خصصت قبل حوالي 15 عاما لبناء مستشفى للأطفال لسكان بيت لحم، لكن المستشفى لم يُبنَ بعد أن بدأ المستوطنون في إنشاء بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم "شديما".

إلى ذلك، رعى مستوطنون، اليوم الأربعاء، أغنامهم بين منازل المواطنين وفي الطرق الداخلية لتجمع انخيلة الكسرات قرب بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، في اعتداء جديد يندرج ضمن الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين.

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين أدخلوا أغنامهم إلى التجمع، ورعوها بين منازل المواطنين وعلى الطرق الداخلية، كما وضعوها أمام مداخل المنازل، ما يعيق حركة المواطنين ويحول دون وصولهم إلى أعمالهم.

وأضافت أن هذه الممارسات تتزامن مع مضايقات يومية متواصلة تستهدف النساء والأطفال، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى إرغام المواطنين على الرحيل عن التجمع.