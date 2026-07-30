الضفة: الاحتلال يحول بيوتا مأهولة إلى ثكنات عسكرية والمستوطنون يداهمون منازل الأهالي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي بجيشه ومستوطنيه حملته التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة؛ اقتحم بيوتا مأهولة في تل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وشرع في إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في فقوعة، ومنع الأهالي من إخماد حريق في قلقيلية، والمستوطنون يداهمون الرأس الأحمر...

تستمر حملة التصعيد الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، تخللها انتهاكات جسيمة من قبيل اقتحام بيوت مأهولة واستخدامها لأغراض عسكرية في تل، والاستيلاء على أراض وتخريبها وبدء بناء بؤرة استيطانية في فقوعة، ومنع الأهالي من إخماد حريق في قلقيلية، فيما واصل المستوطنون نشاطهم الإرهابي بمداهمة مساكن أهال في الرأس الأحمر وتهديد أصحابها.

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تحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات للجيش

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم، الخميس، 4 منازل في بلدة تل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي صرة وتل.

جنود إسرائيليون يقتحمون منزلا مأهولا في قلقيلية، توضيحية (Getty Images)

توسيع الاستيطان

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، بعد تنفيذ أعمال تجريف وتخريب في أراضي القرية.

وصرّح رئيس مجلس قروي فقوعة، بركات العمري، بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات وعمال باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة.

صورة توضيحية لبؤرة استيطانية قيد الإنشاء بالضفة (Getty Images)

وقال العمري إن أعمال التجريف تجري في أراض تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ سابقا بشق طريق استنادا إلى أوامر "وضع يد" قديمة تعود إلى عام 2008، قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وأضاف العمري أنه لم تُسجل حتى الآن أي أوامر استيلاء جديدة تتعلق بالموقع، موضحا أن الموجودين فيه هم عمال يعملون تحت حماية جيش الاحتلال.

وحذر من أن إقامة البؤرة الاستيطانية ستؤدي إلى فصل قرية عربونة عن فقوعة، وحرمان مئات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بمحاذاة الجدار، في وقت يفرض فيه الاحتلال قيودا مشددة على دخول تلك الأراضي.

قوات الاحتلال تحول بين الأهالي وإخماد حريق

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل.

وأفادت مصادر محلية، بأن النيران امتدت لاحقا إلى أرض تعود للمواطن تيسير نوفل وتحتوي على نحو 100 خلية نحل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100 ألف شيقل.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تمكنت لاحقا من الوصول إلى الموقع والسيطرة على الحريق، إلا أن خلايا النحل كانت قد احترقت بالكامل.

مداهمة المساكن وتهديد الأهالي

وداهم مستوطنون، في وقت متأخر من الليلة الماضية، خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن مستوطنين بلباس عسكري داهموا خيام المواطنين في المنطقة، وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.

مستوطنون في بؤرة استيطانية على أراضي قرية تل (Getty Images)

وفي السياق نفسه، داهم مستوطنون في الليلة قبل الماضية أيضا عائلات فلسطينية في المنطقة، وهددوهم بالرحيل، وقطعوا عنهم المياه، واستولوا على مركباتهم الخاصة.