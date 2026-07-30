6 شهداء و25 مصابًا في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون، خلال الساعات الماضية، في غارات وقصف إسرائيلي استهدفا خيمة للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع، صباح اليوم، الخميس، بارتفاع الحصيلة إلى 6 شهداء و25 مصابًا، فيما أظهرت المعطيات الميدانية المتاحة أن بين الشهداء طفلين، وأن معظم المصابين أطفال، بعضهم جراحه خطيرة.

وفي خانيونس، استشهد الشاب عبد الله ناصر البلعاوي، البالغ 20 عامًا، والطفلة رتيل محمود عبد الله، البالغة 8 أعوام، وأصيب 5 آخرون، بينهم أطفال، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة.

وبحسب شهود، أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخًا على الخيمة بينما كان النازحون نيامًا في منطقة الكلية التطبيقية، ما أدى إلى وقوع الشهداء والمصابين. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي خانيونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه منطقة المواصي شمال غربي رفح، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد الطفل زيد محمد نوفل وأصيب 4 فلسطينيين، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قبالة مبنى البلدية. وفي مدينة غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين، معظمهم أطفال، إثر غارة استهدفت شقة سكنية في بناية البسام، بمحيط مدرسة صلاح الدين في حي النصر غربي المدينة.

وأدى القصف إلى اندلاع حريق داخل الشقة، قبل أن يتمكن السكان وطواقم الدفاع المدني من إخماده، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الشفاء، ووصفت جراح بعضهم بالخطيرة. وفي استهداف آخر، قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة قرب مركز القطان ومحيط ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ما أسفر، وفق أحدث حصيلة أولية، عن إصابة 8 فلسطينيين.

كما أفادت طواقم الإسعاف بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي آخر عند مفرق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة. وبالتزامن، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفًا مكثفًا على مناطق شرقي حي التفاح، تزامنًا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرقي ما يُسمى "الخط الأصفر".

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