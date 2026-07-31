اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة: مصابون أحدهم بالرصاص الحيّ باقتحام نابلس وتل

اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال في بلدة تل، ومنزلا في نابلس، بالتزامنمع تصعيد ميداني شمل حملة اعتقالات واسعة، ومداهمات، ونصب حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

أُصيب أحد الأهالي بالرصاص الحيّ، الجمعة، خلال اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تل، وعددا من القرى المجاورة لها في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في اقتحام تخلّل اعتداءات مباشرة على ممتلكات الأهالي، إذ اقتحمت مجموعة من المستوطنين منزلا يقع على أطراف المنطقة الغربية، لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحيّ في بلدة تل، لتأمين المستوطنين، وتوفير الحماية لهم خلال الاقتحام.

وشنّ جيش الاحتلال عمليات اعتقالات في مختلف أنحاء الضفة، وواصل عدوانه بالمداهمات والاقتحامات ونصب الحواجز.

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