الاحتلال يداهم عشرات المنازل ويعتقل أربعة شبان في نابلس

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها عددا من القرى والبلدات في محافظة نابلس.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز للتحقيق الميداني.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها عددا من القرى والبلدات في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل يوسف علي شحادة.

كما اعتقلت محمد أنور جميل عرندة وجواد رشدان من بلدة عينابوس جنوب نابلس، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة شمال غرب المدينة.