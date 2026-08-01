المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة: إصابات وإحراق مركبات وتخريب ممتلكات

شنّ مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات في عدة مناطق بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة فلسطينيين وإحراق مركبة وتخريب ممتلكات ومحاصيل زراعية، إلى جانب مهاجمة منازل ورشق مركبات بالحجارة، في ظل تصاعد الاعتداءات الاستيطانية التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم

استمر المستوطنون في هجماتهم الإرهابية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت، وشملت الهجمات بلدة إذنا غرب الخليل، وبلدة عرابة جنوب جنين، واعتدت فئة من المستوطنين على 3 فلسطينيين على الطريق الواصل بين المغيّر وأبو فلاح، كما هاجموا قرية صوريف، وتخلل الاعتداءات حرق مركبات، ورشق فلسطينيين بالحجارة، وضرب شبّان ورشّهم بغاز الفلفل الحارق، بحماية جيش الاحتلال.

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مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل

هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين ومركباتهم شرق بلدة إذنا غرب الخليل، السبت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "إدرون" المقامة على جبل طاروسا، هاجموا منازل المواطنين في حي الجلاطية شرقي بلدة إذنا، ورشقوا المنازل بالحجارة وحطّموا المركبات، ومنعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى المكان.

تدمير محاصيل زراعية في عرابة

وفي بلدة عرابة جنوب جنين، دمر مستوطنون محصول دخان في سهل البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة في المنطقة أتلفوا جزءا من محصول الدخان في سهل عرابة.

كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل إلى المدخل الغربي لبلدة عرابة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي السياق، انتشر رعاة من المستوطنين بأغنامهم على الشارع قرب المدخل الغربي للبلدة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

الاعتداء على 3 شبّان بين المغير وأبو فلاح

وأُصيب 3 شبان، مساء السبت، جراء اعتداء للمستوطنين عليهم بالضرب ورشّهم بغاز الفلفل بين قريتي المغيّر وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب ورشّوهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغيّر وأبو فلاح، ما أدى إلى إصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وأشار أبو عليا إلى قيام المستوطنين قبل الاعتداء على الشبان الثلاثة، بصدم المركبة التي يستقلونها بدراجة نارية رباعية، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبة.

وأضاف أن المستوطنين يهاجمون المواطنين المارّين على الطريق الواصل بين المغيّر وأبو فلاح (مرج سيع) يوميًا، ويعتدون عليهم سواء بالضرب أو بغاز الفلفل.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو فلاح عقب اعتداء المستوطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد وقرية دير جرير شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

إحراق مركبة وخطّ شعارات عنصرية في صوريف بالخليل

وأحرق مستوطنون إرهابيون مركبة في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منزل.

وقال رئيس بلدية صوريف، حازم غنيمات، إن مستوطنين من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل، اقتحموا منطقة دير النيل في البلدة وهاجموا منازل المواطنين وأحرقوا مركبة المواطن معتز محمد عبد الله غنيمات، وألحقوا أضرارا بمركبة أخرى، كما حاولوا إحراق منزل، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران آخر.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026.

وشملت الاعتداءات الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات وتوسيع الاستيطان، وتهجيرًا قسريًا، وإعدامات ميدانية وتخريبًا، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وأظهرت معطيات الهيئة أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ 2,224 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 2,175 اعتداء، ثم نابلس بـ2,095 اعتداء، فيما سجلت محافظة بيت لحم 1,137 اعتداء خلال الفترة ذاتها.