إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

تتواصل اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مستهدفة الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تصاعد أعمال العنف التي تطال التجمعات السكنية والأراضي الزراعية والطرق، وبحماية من قوات الاحتلال في بعض المناطق.

واصل المستوطنون، الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في ظل حماية ومساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابات وأضرار طالت منازل ومركبات وأراضي زراعية وشبكات كهرباء.

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ففي منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، أطلق أحد المستوطنين مواشيه في محيط مساكن الفلسطينيين، في اعتداء متكرر يستهدف التضييق على السكان ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

وفي جنوب نابلس، أقدم مستوطنون على قص أعمدة الكهرباء وإتلاف شبكة الكهرباء في أراضي أهالي قرية مادما، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية في المنطقة.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل منازل الفلسطينيين ومركباتهم في حي الجلاطية شرق بلدة إذنا، انطلاقاً من مستوطنة "أدرورا" المقامة على جبل طاروسا.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وحطموا عددا من المركبات، كما منعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المكان.

وفي محافظة جنين، دمر مستوطنون جزءا من أرض زراعية في سهل بلدة عرابة، بعدما أتلفوا قسما من المحاصيل الزراعية، كما رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق المؤدي إلى المدخل الغربي للبلدة، دون تسجيل إصابات.

وفي الوقت ذاته، نشر مستوطنون أغنامهم على الشارع قرب المدخل الغربي، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أصيب ثلاثة شبان إثر تعرضهم لاعتداء من مستوطنين على الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح.

وأوضح رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أن المستوطنين اعتدوا على الشبان بالضرب ورشوا وجوههم وعيونهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم بحروق ورضوض، بعد أن صدموا المركبة التي كانوا يستقلونها بواسطة دراجة نارية رباعية، متسببين بأضرار مادية فيها.

وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين يشنون اعتداءات شبه يومية على الفلسطينيين المارين عبر طريق مرج سيع بين المغير وأبو فلاح، مستخدمين الضرب ورش غاز الفلفل، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الفلسطينيين في المنطقة.

وعقب الاعتداء، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو فلاح، كما داهمت بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد وقرية دير جرير شرق رام الله، من دون أن تسجل عمليات اعتقال أو مداهمة للمنازل، بحسب مصادر محلية.

كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين المارة على طريق مرج سيع، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، بالتزامن مع اعتدائهم على عدد من الشبان برشهم بغاز الفلفل.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال.