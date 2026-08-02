اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقر تعديلات على نظام انتخابات المجلس الوطني

أفاد مصدر فلسطيني مطّلع بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت مقترحات لتعديل نظام انتخابات المجلس الوطني، ورفعتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، تشمل إعادة توزيع مقاعد المجلس وآليات شغلها بين الأراضي الفلسطينية والشتات.

بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع جرى السبت التعديلات القانونية المقترحة على نظام انتخابات المجلس الوطني، ورفعتها إلى الرئيس، محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليصادق عليها، بحسب ما نقله "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني مطّلع، الأحد.

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وقالت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، إن المعلومات التي أطلعه عليها المصدر الفلسطيني تفيد بموافقة اللجنة التنفيذية على مقترح لتعديل نظام انتخابات المجلس الوطني، سوف يشمل بنودًا عديدة منها المادة الرابعة من النظام الأصلي.

وأبرز ما ورد في المقترح، "أن يتكوّن المجلس الوطني من 350 مقعدًا"، يتم إشغالهم حسب التالي:

أولًا: 132 مقعدًا مخصصًا للأراضي الفلسطينية، يتم إشغالها وفقًا لمبدأ العضوية الحكمية لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.

ثانيًا: 67 مقعدًا يتم إشغالها باختيار الأعضاء من الأراضي الفلسطينية من قِبَل اللجنة التنفيذية، بعد إجراء المشاورات اللازمة والتوافق عليهم.

ثالثًا: 150 مقعدًا مخصصًا لمناطق الشتات يتم انتخابهم بانتخابات حرة ومباشرة وفقًا لأحكام هذا النظام، على أساس التمثيل النسبي الكامل (القوائم المغلقة)، وتعتبر كل منطقة من مناطق الشتات التي تجري فيها انتخابات المجلس الوطني دائرة انتخابية.

رابعًا: يعتبر الرئيس المنتخب وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، عضوًا حكمًا في المجلس الوطني.

وعُقد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة نائب الرئيس، حسين الشيخ، وتخلله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية، ومتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، أعلنت اللجنة التنفيذية تجديد "موقفها الثابت والواضح بالتمسك بالخيار الديمقراطي، كضرورة وطنية وسياسية لبناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحقيق الشراكة الوطنية، مؤكدة التزام دولة فلسطين بإجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، لإعادة تفعيل وتطوير أطر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية".

وبحثت اللجنة الجوانب والمسائل القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان إنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات القانونية كافة التي قد تعترض طريق إنجازها، بحسب "وفا".

وكان "العربي الجديد" قد نشر في الثامن عشر من الشهر الماضي، تقريرًا حول عزم القيادة الفلسطينية إجراء تعديل قانوني جديد بشأن الانتخابات، يقضي بإعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا كما كان سابقًا، وأن يضاف إليهم 68 عضوًا يجري التوافق عليهم في المجلس الوطني من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن كان قد أصدر مرسومًا سابقًا برفع العدد إلى 200 عضو.

وفي المقابل، يرى عدد من الخبراء في القانون أن من أهم أسباب هذا التعديل وضع المزيد من العراقيل أمام القيادي الفتحاوي، الأسير مروان البرغوثي، لتحول دون ترشحه لرئاسة السلطة ومنظمة التحرير، إن لم يُرشَّح رسميًا من حركة "فتح" في الانتخابات الرئاسية التي وعد الرئيس محمود عباس بأن تكون في الربع الأول من العام القادم.