الاحتلال يهدم منازل ومنشآت برام الله ونابلس ويصدر إخطارات في جنين

صعدت قوات الاحتلال عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، مستهدفة منازل ومنشآت زراعية في رام الله ونابلس، بالتزامن مع إصدار إخطارات هدم جديدة في جنين، وسط استمرار القيود على البناء الفلسطيني.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بتنفيذ عمليات هدم طالت منزلا ومزرعة خيل في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، إلى جانب منشآت زراعية في محافظة نابلس، فيما وزعت إخطارات هدم في منطقة شرق مدينة جنين، في إطار استمرار سياسة التضييق على الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية كفر مالك، وفرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة المستهدفة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، قبل أن تبدأ عمليات التجريف والهدم.

وأوضح الناشط جهاد القاق أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل العاصور، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته نحو 140 مترا مربعًا، إضافة إلى مزرعة خيل بمساحة 460 مترا مربعا، تعود ملكيتهما لعائلة خير بعيرات، بحجة وقوعهما ضمن المناطق المصنفة "ج".

وأشار القاق إلى أن الاحتلال كان قد سلم بعيرات قبل نحو عامين إخطارا بوقف البناء، قبل أن ينفذ عملية الهدم، موضحا أن القوات طلبت منه إخراج الخيل من المزرعة قبل هدمها، فيما أجبرته على ترك باقي الأغراض والمستلزمات داخل المنشأة.

وفي محافظة نابلس، هدمت قوات الاحتلال فجر الإثنين منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة، بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منشأتين زراعيتين من نوع "براكس"، تعود إحداهما لعائلة غسان حنيني، فيما تعود الأخرى لعائلة التمام، مشيرة إلى أن عمليات الهدم تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة السهل الغربي في البلدة.

وفي مدينة جنين، وزعت قوات الاحتلال إخطارات هدم في منطقة دوار البادية شرق المدينة، في خطوة تأتي ضمن إجراءات التضييق المتواصلة على الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية.

وبحسب مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، نفذت قوات الاحتلال خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 42 عملية هدم لمنازل فلسطينية، إلى جانب 303 عمليات استهداف وتدمير لممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصاعد عمليات الهدم ومحاصرة البناء الفلسطيني، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع عام 2026 نحو 341 عملية هدم، أدت إلى تدمير 740 منشأة وتشريد 923 مواطنًا، بينهم 546 طفلا.

وأكدت الهيئة أن النصف الأول من عام 2026 شهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث تم تسجيل 11,074 اعتداء في مختلف مناطق الضفة الغربية.