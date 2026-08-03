"مجلس السلام": لا انسحاب كامل خلف "الخط الأصفر" قبل نزع سلاح غزة

"مجلس السلام" يعلن أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم قبل استكمال نزع السلاح، في صيغة تتماهى مع الموقف الإسرائيلي وتناقض تفاهمات شرم الشيخ التي نصت على التموضع خلفه ثم الانسحاب تدريجيًا بالتزامن مع العملية.

أعلن "مجلس السلام"، مساء الإثنين، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" في قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وذلك في تناقض صارخ مع تفاهمات شرم الشيخ.

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وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع عقده الممثل السامي، نيكولاي ملادينوف، وطاقم المجلس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفريقه، إن اللقاء تناول عملية نزع السلاح في غزة والانتقال إلى إدارة مدنية.

ووصف المجلس الاجتماع بأنه "بنّاء ومفصل"، وقال إن إسرائيل والمجلس يتشاركان فهمًا مشتركًا للأهداف النهائية للعملية.

وأضاف أن "الهدف واضح وليس موضع خلاف، ويتمثل في نزع السلاح بالكامل في القطاع، والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية".

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الهدف "سيكون عملية"، على أن تحدد آلياتها وخطواتها خلال المرحلة المقبلة من العمل.

ونفى المجلس ما وصفها بأنها "تقارير غير دقيقة"، مؤكدًا أن "الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح، وفق ما التزمت به حماس أمام الوسطاء".

وأوضح أن عملية نزع السلاح ستشمل "الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق على حد سواء".

وبحسب البيان، ستتولى قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ الإشراف على تطبيق الترتيبات، بمشاركة الولايات المتحدة و"مجلس السلام" في اللجنة.

وختم المجلس بأن مواصلة التقدم نحو التنفيذ الكامل تتوقف على وفاء كل طرف بالتزاماته الواردة في الإطار المتفق عليه.

ويكشف بيان "مجلس السلام" تناقضًا مع تفاهمات شرم الشيخ؛ إذ كان يفترض أن تتموضع القوات الإسرائيلية أصلًا خلف "الخط الأصفر"، ثم تواصل الانسحاب تدريجيًا بالتزامن مع نزع السلاح.

بينما بات "مجلس السلام" يربط الانسحاب إلى ما وراء الخط نفسه باستكمال العملية بالكامل، متجاهلًا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في مناطق تتجاوزه، في موقف ينسجم مع الموقف الإسرائيلي المعلن ويخالف الخطة الأميركية.

وتسيطر إسرائيل في الوضع الراهن على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، بعدما وسّع الجيش مواقعه إلى ما بعد "الخط الأصفر" الذي حُدد في اتفاق شرم الشيخ، وكان يفترض أن تُبقي المرحلة الأولى القوات الإسرائيلية خلفه، بما يوازي قرابة 52% من مساحة القطاع.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد أفادت بأن اجتماعًا "صعبًا" عُقد بين نتنمياهو وملادينوف، الذي طالبه بوقف الهجمات على قطاع غزة والالتزام بالخطة الأميركية. وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، رفض نتنياهو عمليًا المطلبين، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية وستواصل استهداف ما تصفه بـ"التهديدات".