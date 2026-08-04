مواجهات وإصابات خلال حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة والقدس، عبر سلسلة اقتحامات متزامنة رافقتها إجراءات أمنية مشددة، وأسفرت عن إصابات واعتقالات، في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده الأراضي الفلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة استهدفت عدة محافظات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، إلى جانب تنفيذ مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، قبل اعتقال عدد منهم.

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وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين وأدائهم طقوسًا تلمودية في "قبر يوسف"، وسط انتشار عسكري مكثف.

وأغلقت القوات شارع عمان، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات، فيما اندلعت مواجهات في شارع القدس، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الشبان، بالتزامن مع استمرار الاقتحام.

وفي محافظة طولكرم، أُصيب شخصان إثر اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بمركبة فلسطينية قرب مفرق الشاهد وسط المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق المحافظة وبلدة دير الغصون شمالها، وداهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم الفارعة جنوبا، ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل داخل المخيم، مع استمرار انتشارها العسكري في المنطقة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحي كفر سابا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الأسير المحرر أوس أبو علي، كما اقتحمت حي زيد وبلدة عزون شرق المحافظة، بالتزامن مع مواصلة حملات الدهم والاعتقال.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، إلى جانب بلدتي فحمة وكفر راعي، وأطلقت قنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تقتحم بلدة ترقوميا شمال غرب المحافظة.

وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من بلدة حزما بعد استدعائه للتحقيق، بذريعة دخوله إلى أراضي عام 1948 دون تصريح.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ حملات استدعاء واعتقال بحق الفلسطينيين في مدينة القدس وبلداتها، ضمن سياسة تهدف إلى تشديد القيود على المواطنين والتضييق على حركتهم.

وفي السياق ذاته، صعدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من ملاحقة العمال الفلسطينيين في منطقة واد الحمص، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن محافظة القدس، فقد تعرض أكثر من 35 ألف عامل فلسطيني للاعتقال أو الملاحقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما استشهد أكثر من 52 عاملا خلال محاولتهم تأمين لقمة العيش لعائلاتهم.