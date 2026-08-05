اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، تترافق مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، في ظل استمرار التوتر الميداني واتساع نطاق الاقتحامات والاستهدافات بحق الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل، إلى جانب مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في جنوب شرق نابلس.

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وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون قرب مدخل بلدة عقربا، فيما اندلعت مواجهات في قرية مادما أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت وبلدة بيت فوريك وقريتي تلفيت وتل، واعتقلت الشاب جعفر مجدي حنني عقب مداهمة منزله في بيت فوريك.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا مرتين، وداهمت منزل الأسير محمد غوار طميزي، كما اقتحمت بلدتي حلحول وبيت أمر، واعتقلت شابين بعد مداهمة أحد المنازل، وصادرت مركبتهما.

وفي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في بلدتي الخضر وحوسان، شملت تفتيش عدد من المنازل، فيما اقتحمت في محافظة جنين قريتي جلقموس وعربونة، وبلدتي برقين والسيلة الحارثية، وداهمت منازل عدة، وحولت أحد المنازل في السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط الحاج من منزله في جلقموس، بعد أقل من شهر على الإفراج عنه، إثر قضائه ثلاثة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.

كما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في محيط منزل فضل نواجعة شرقي قرية رابا جنوب شرق جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أصيب نحو 20 فلسطينيًا بحالات اختناق، بينهم رضيعة وسيدة مسنة، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز داخل أحد المنازل في قرية برقا شرق رام الله.

وخلال الاقتحامات، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وعاثت بمحتوياتها خرابًا، وأخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.