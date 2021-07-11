تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

تصاعدت هجمات واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم والمحاصيل الزراعية، وقطع للأشجار، وهدم للمزارع، حيث تتم الهجمات بحراسة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في محافظة نابلس، أقدم مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، على قطع أحد أعمدة الكهرباء الرئيسية التي تغذي خربة سارة غرب قرية جالود.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددا من مستوطني "احياه" المقامة على أراضي جالود، قاموا بقطع أحد أعمدة الكهرباء التي تمد خربة سارة، وذلك بنشره بالمناشير اليدوية، ما أدى إلى تخلخل خطوط الشبكة التي أصبحت مهددة بخطر السقوط الكامل.

وأضاف، أن المستوطنين يستهدفون من خلال هذا الاعتداء قطع الكهرباء عن خربة سارة الواقعة في قلب مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، بعد أن دمروا الشهر الماضي شبكة الكهرباء شرق جالود.

وحاولت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، قطع أعمدة الكهرباء المغذية لخربة صرة في قرية قريوت قضاء نابلس.

وأفاد مواطنون أن المستوطنين حاولوا قطع أعمدة الكهرباء المغذية للخربة، وقاموا بقصها بمناشير خشب كهربائية.

ولفتت المصادر إلى أن خطرا يتهدد الشبكة في المنطقة، بحيث أصبحت الأعمدة آيلة للسقوط في أية لحظة.

ويضيق الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في خربة صرة، حيث سلمت قوات الاحتلال سابقا سكان الخربة إخطارات بهدم سلسلة حجرية وإغلاق كهوف أثرية، ومنعتهم من استخدام بئري مياه قديمين اعتاد المواطنون على استخدامها.

وبات من الواضح أن أطماع المستوطنين في الأراضي الواقعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لا حدود لها، لذلك يلجئون إلى تدمير البنى التحتية، وقطع الأشجار، وحرق المحاصيل الزراعية لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم بسبب الخسائر التي يتكبدونها بسبب اعتداءات المستوطنين.

وفي محافظة بيت لحم، أضرم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، النيران في مقاعد بأراضٍ في بلدة بتير.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي لـ"وفا"، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا "الحرايق" في منطقة الخمار الواقعة بين أراضي المخرور في بيت جالا وبتير، وأشعلوا النيران في مقاعد ومستلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.

وأشار القيسي إلى أن هناك تصعيدا من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال في هذه المنطقة، تمثل بالتجريف، ونصب بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.