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مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 23:07

مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة
مستوطنة جنوبيّ مدينة بيت لحم (توضيحية- أ ب أ)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

كشف مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، عن مخطط إسرائيلي لإقامة خط للصرف الصحي يربط بين مستوطنات إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإقامة مشروع استيطاني جديد غرب محافظة سلفيت، شمالي الضفة، يتمثل في ربط خط للصرف الصحي بين المستوطنات.

وأضاف كميل في بيان، نشر على صفحة محافظة سلفيت عبر "فيسبوك"، أن خط الصرف الصحي من المقرر أن يمر من أراضي بلدة دير استيا غربي سلفيت.

وأكد على ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، ويشكل كارثة بيئية.

بدوره، أشار رئيس بلدية دير استيا، سعيد زيدان، إلى أن مسار مشروع خط الصرف الصحي الاستيطاني يمتد بطول 8 كلم وبعرض 30 مترا.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن زيدان، القول، إنّ خط الصرف الصحي سوف يربط بين تجمّع "عمانوئيل" الاستيطاني، مرورا بأراضي بلدة دير استيا التي تعرف بمنطقة "المساحيل" و"واد جبارة" و"واد القعدة" والمناطق المجاورة، وصولا إلى وادي قانا.

وحول خطورة المشروع، أفاد بأن خط الصرف الصحي سوف يدمر الأراضي الزراعية التي سيمر خلالها، وسوف يلوث عيون المياه في وادي قانا.

وأضاف زيدان أن البلدية سوف تتحرك على كافة الأصعدة لإبطال هذا المشروع غير القانوني الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وأكد أنهم بصدد تحضير الأوراق الثبوتية لأراضي المواطنين التي سيمر منها المشروع، من أجل تقديم اعتراض قانوني في المحاكم الإسرائيلية.

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#الضفة الغربية المحتالة
#الاستيطان
#الاحتلال الإسرائيلي

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