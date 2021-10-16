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إصابة 12 فلسطينيا إثر اعتداءات المستوطنين

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 21:20

إصابة 12 فلسطينيا إثر اعتداءات المستوطنين
فلسطينيون يدافعون عن أراضيهم أمام المستوطنين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب 12 فلسطينيا بجروح متفاوتة بعد أن هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في بورين جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "8 مواطنين أصيبوا بالاختناق، و4 تم الاعتداء عليهم بالضرب، بعدما هاجم أكثر من 30 مستوطنا منزل المواطن إبراهيم عادل عيد شرق بورين بحماية جيش الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات".

وأضاف أن المستوطنين أضرموا النار في أراضي الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على الفلسطينيين في منطقة العطارة شرقي يطا جنوبي الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور إن "المواطنين حاولوا الوصول إلى أراضيهم التي وضع فيها المستوطنون خزانات للمياه لسقي الأشجار التي زرعوها في منطقة العطارة المحاذية لمستوطنات ‘أفيجال‘ و‘سوسيا‘ و‘متسبي يائير‘ المقامات على أراضي المواطنين".

وأضاف أن "المستوطنين هاجموا المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعهم من الوصول إلى تلك الأراضي، وقاموا بإخراجهم بالقوة".

ويشار إلى أن المستوطنين استولوا على نحو 300 دونم تعود ملكيتها لعائلات حمد عواد، وعبد ربه.

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#اعتداءات المستوطنين
#الاحتلال
#الاستيطان

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