  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 18:51

ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام
الاحتلال يهدم عمارة في العيساوية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، اليوم السبت، تقريرًا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والقمعيّة في القدس المحتلة عام 2021.

أبرز معطيات التقرير كانت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء أكثر من 12 ألف وحدة سكن استيطانية خلال العام المنصرم في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال "هدم أكثر من 177 مبنى سكنيا للمقدسيين، ما أثّر مباشرة على 1422 فلسطينيا، علاوة على إصدار قرارات هدم لأكثر من 200 منزل".

وحسب التقرير "استشهد 13 فلسطينيا خلال العام 2021 في أنحاء متفرقة من المدينة المحتلة، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عدد من الشهداء".

وأفاد أن "سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2784 مقدسيا، كما أصدرت أكثر من 490 قرار إبعاد عن مدينة القدس، خلال عام 2021".

وأشار التقرير، إلى أن "الاحتلال صعّد من ممارساته ضد المقدسيين طوال العام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار/ مايو، حينما حوّل المدينة المقدسة خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، إلى ساحة حرب مفتوحة".

ولفت إلى أنه "رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتماما دوليا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر وحتى الأموات بالمدينة".

وأشار التقرير إلى أنه "في حين أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مشاريع استيطانية ضخمة بموازاة تصعيدها قرارات هدم المنازل، فإن المحاكم الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لهدم وإخلاء عشرات المنازل".

وقال: "سجلت سلطات الاحتلال أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام".

وأضافت الوزارة في التقرير أن "محكمة إسرائيلية أقدمت على السماح بما أسمته ‘الصلاة الصامتة‘ بالمسجد الأقصى في انتهاك فظ وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد".

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#الاستيطان في القدس
#القدس عام 2021

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية
القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية

2022-01-01

إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش يستهدف مزارعي غزّة
إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش يستهدف مزارعي غزّة

2022-01-01

إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس
إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس

2022-01-01

الأكثر قراءة

عام جديد 2022.. كل عام وأنتم بخير

عام جديد 2022.. كل عام وأنتم بخير

2021-12-31
قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

2021-12-31
كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت عملية في جنين بدلا من الجيش الإسرائيلي

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت عملية في جنين بدلا من الجيش الإسرائيلي

2021-12-31
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

2021-12-31
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

2021-12-31