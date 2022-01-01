ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام

أصدرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، اليوم السبت، تقريرًا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والقمعيّة في القدس المحتلة عام 2021.

أبرز معطيات التقرير كانت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء أكثر من 12 ألف وحدة سكن استيطانية خلال العام المنصرم في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال "هدم أكثر من 177 مبنى سكنيا للمقدسيين، ما أثّر مباشرة على 1422 فلسطينيا، علاوة على إصدار قرارات هدم لأكثر من 200 منزل".

وحسب التقرير "استشهد 13 فلسطينيا خلال العام 2021 في أنحاء متفرقة من المدينة المحتلة، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عدد من الشهداء".

وأفاد أن "سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2784 مقدسيا، كما أصدرت أكثر من 490 قرار إبعاد عن مدينة القدس، خلال عام 2021".

وأشار التقرير، إلى أن "الاحتلال صعّد من ممارساته ضد المقدسيين طوال العام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار/ مايو، حينما حوّل المدينة المقدسة خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، إلى ساحة حرب مفتوحة".

ولفت إلى أنه "رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتماما دوليا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر وحتى الأموات بالمدينة".

وأشار التقرير إلى أنه "في حين أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مشاريع استيطانية ضخمة بموازاة تصعيدها قرارات هدم المنازل، فإن المحاكم الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لهدم وإخلاء عشرات المنازل".

وقال: "سجلت سلطات الاحتلال أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام".

وأضافت الوزارة في التقرير أن "محكمة إسرائيلية أقدمت على السماح بما أسمته ‘الصلاة الصامتة‘ بالمسجد الأقصى في انتهاك فظ وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد".