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أسرى "عوفر" يرجعون الدواء احتجاجا على اعتقالهم الإداري

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 11:41

أسرى "عوفر" يرجعون الدواء احتجاجا على اعتقالهم الإداري
مئات الأسرى يقبعون في عوفر (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجن "عوفر"، اليوم الثلاثاء، عن إرجاع أدوية المرضى منهم، احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

جاء ذلك في بيان لـ"لجنة الأسرى الإداريين" في سجون الاحتلال، سربته من السجون بعنوان "لأن الحياة حق ولأن الحرية حق".

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة من قبل الأسرى الإداريين في سجن "عوفر" تأتي انسجاما مع البرنامج التصعيدي لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبلهم.

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني، إلى القيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام، وللأسرى الإداريين بشكل خاص.

كما طالبت اللجنة كافة مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية، بتفعيل قضيتهم، والعمل على إسناد مشروع المقاطعة عبر التوجه للمحاكم الدولية "لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".

ويعاني الأسرى أوضاعا معيشية صعبة، تتمثل في سياسة الإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والمداهمات الليلية للأقسام، والمنع من الزيارة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلا، وقرابة 500 معتقل إداري.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، يمتد لستة أشهر قابلة للتمديد، وقد تصل مدة الاعتقال لسنوات.

بودكاست عرب 48

#الأسرى الإداريون
#الحياة حق
#الأسرى
#الحركة الأسيرة
#عوفر

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