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مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوبي نابلس

تاريخ النشر: 10/09/2022 - 13:35

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوبي نابلس
صورة أرشيفية من اعتداء المستوطنين على زيتون الفلسطينيين
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قطع مستوطنون، الليلة الماضية، 25 شجرة زيتون من أراضي الفلسطينيين في قرية قريوت جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عددا من المستوطنين قطعوا السياج الحامي لأرض المواطن بلال محمود رجا، وقاموا بتقطيع هذا العدد من الأشجار.

ويشار إلى أن اعتداءات المستوطنين ضد مواطني ريف نابلس وحقول الزيتون مستمرة، ولم تتوقف يوما.

كما أن أكثر من 3500 دونم في محافظة نابلس لا يسمح الاحتلال الدخول إليها إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة، ما يحرم مالكي هذه الأراضي من استثمارها.

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#اعتداء المستوطنين
#قطع أشجار الزيتون
#الضفة الغربية
#نابلس

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