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مسافر يطا: الاحتلال يقمع نشاطا ضد الاستيطان والتهجير

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 16:06

مسافر يطا: الاحتلال يقمع نشاطا ضد الاستيطان والتهجير
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على فلسطينيين وناشطين متضامنين ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين، كانوا في نشاط ضد الاستيطان والتهجير في قرية التوانة بمسافر يطا جنوبي الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا، فؤاد العمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الفعالية التي نظمتها حركة فتح إقليم يطا وضواحيها، ولجنة الدفاع عن مسافر يطا، أقيمت عند مدخل قرية التوانة، بمشاركة الأهالي، وأعضاء إقليم يطا، وضواحيها، ولجان الدفاع عن مسافر يطا، ومتضامنين أجانب".

وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين، قبيل انطلاق الفعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في تلك المنطقة.

ويُذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثّفوا من عربداتهم واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مسافر يطا خاصة خلال اليومين الماضيين، عقب الإعلان عنها منطقة تدريب عسكرية.

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#مسافر يطا
#مخطط الاحتلال بتهجير مسافر يطا

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