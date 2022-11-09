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مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون في ترمسعيا

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 13:32

مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون في ترمسعيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قطع مستوطنون، نحو 120 شجرة زيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله.

وقال المواطن عوض أبو سمرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا بقطع نحو 120 شجرة زيتون، تعود للمواطن سعيد شكري زعتر.

وأضاف أن المواطن زعتر اكتشف اليوم عند تمكنه من الوصول إلى أرضه، قيام المستوطنين بقطع أشجار الزيتون هناك.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات والمعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، إلا من خلال تصاريح خاصة، ما يجعلها عرضة للتخريب والنهب من قبل المستوطنين.

وكان المواطن أبو سمرة تفاجأ امس الأول عند تمكنه من الوصول إلى أرضه بقيام مستوطنين بقطع نحو 100 شجرة زيتون من أرضه في ترمسعيا، وسرقة محصول 50 منها.

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#الاستيطان
#مستوطنون يقطعون أشجار زيتون
#الاحتلال الإسرائيلي
#نهب محاصيل الزيتون

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