مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية

أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وتعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، غنية بالحياة الزراعية، حيث أراضيها الخصبة، وانتشار مضخات المياه.

والساكوت قرية فلسطينية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، يحيطها عدة مستوطنات زراعية، تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئرا ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.

وتشهد عين الساكوت الحدودية منذ أشهر، حركة مستطونين نشطة بين الحين والآخر، ويستولون على مساحات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين في المنطقة.