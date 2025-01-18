الضفة.. مستوطنون يسرقون 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية

خلال 2024 نفذ مستوطنون 2971 انتهاكًا بالضفة الغربية أدت إلى إتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

أقدم مستوطنون، صباح السبت، على سرقة 53 رأس غنم من سيدة فلسطينية، في منطقة عرب المليحات البدوي غربي أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت منظمة "البيدر للدفاع عن البدو"، في بيان، بأن "مجموعة مستوطنين من أكثر من بؤرة استيطانية مجاورة لتجمع عرب المليحات، تسللوا للتجمع، فجر اليوم السبت، وقاموا بسرقة 53 رأس غنم تعود ملكيتها للمواطنة فاطمة سليمان إبراهيم مليحات".

وبينت "البيدر" أن "كاميرات مراقبة وثقت لحظة سرقة الأغنام، من منطقة تقع جنوب التجمع وقريبة من مستوطنة ’مفؤوت يريحو’".

وأشارت إلى أن "هذا الاعتداء هو جزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم".

وعلى صلة، يشار إلى أن المستوطنين خلال 2024 نفذوا 2971 انتهاكًا بالضفة الغربية أدت إلى إتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ووفق الهيئة، فإن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينيًا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.