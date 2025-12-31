مستوطنون يهاجمون الأراضي الفلسطينية في أريحا والأغوار وجنين

على مدار العامين الماضيين أجبرت أكثر من 35 عائلة فلسطينية على ترك مساكنها في الأغوار الشمالية، وإفراغ ثلاث تجمعات رئيسية بشكل كامل، بسبب اعتداءات المستوطنين.

أقدم مستوطنون، صباح الأربعاء على حراثة أراض فلسطينية في قرية شلال العوجا البدوية شمالي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا للاستيلاء عليها وضمها لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً في المنطقة، بينما أتلف مستوطنون محاصيل زراعية في الفارسية بالأغوار الشمالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، بأن مستوطنين برفقة جرارات زراعية شرعوا في ساعات الصباح الباكر بحراثة أراضي المواطنين في منطقة شلال العوجا شمالي أريحا.

ونوه مليحات إلى أن الاعتداء الاستيطاني يأتي تمهيدًا لزراعة تلك الأراضي وضمها لأراضٍ أخرى استولى عليها المستوطنون خلال الأشهر الماضية، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة.

وأورد أن عددًا من المستوطنين الذين يقيمون في المستوطنة يقومون بحماية قوات الاحتلال بترويع المواطنين، وملاحقتهم، والاعتداء عليهم واعتقالهم.

وحذر من أن اعتداءات الاحتلال تستهدف تفريغ المنطقة، لتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية الرامية للسيطرة على المزيد من أراضي شلال العوجا؛ التي التهمها جدار الفصل العنصري، والبؤر الاستيطانية التي شرعنتها حكومة الاحتلال.

إلى ذلك، أتلف مستوطنون محاصيل زراعية في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أتلفوا محاصيل زراعية تعود للمواطن يوسف أبو العايدة، المزروعة على مساحة عشرات الدونمات في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وتعاني مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات متصاعدة ينفذها مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال.

وعلى مدار العامين الماضيين أجبرت أكثر من 35 عائلة فلسطينية على ترك مساكنها في الأغوار الشمالية، وإفراغ ثلاث تجمعات رئيسية بشكل كامل، بسبب اعتداءات المستوطنين.

إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية وأشجار زيتون في بلدة زبوبا غرب جنين.

وقال رئيس بلدية زبوبا أشرف مقالدة إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال اقحمت البلدة، وبدأت بتجريف الأراضي الزراعية وحقول الزيتون في المنطقة الشهمالية منها، واقتلعت عدداً من أشجار الزيتون.

وأضاف أن الاحتلال كانت قد هدد بتجريف قرابة 60 دونما من الأراضي المزروعة بالزيتون في المنطقة الشمالية بما يقدر بحوالي 1500 شجرة.

وأكد أن قوات الاحتلال كانت قد جرفت أراضي في المنطقة ذاتها قبل قرابة أسبوعين، كما جرفت 4 بيوت بلاستيكية.