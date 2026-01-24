تقرير: الانتهاكات والاعتداءات في الضفة خلال أسبوع

ارتكب المستوطنون خلال 2025 أكثر من 1700 اعتداء في 270 موقع بالضفة الغربية وقاموا خلال العامين الأخيرين بتهجير سكان 44 تجمعًا فلسطينيًا.

وثّق "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض"، في تقريره الأسبوعي، للفترة ما بين 2026.1.17 حتى 2026.1.23، سلسلة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطانية في القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

شملت الاستيلاء على منازل، واعتداءات مباشرة على السكان، وتجريف أراضٍ، وهدم منشآت ومنازل، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة. وجاءت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس

- جرفت قوات الاحتلال كروم زيتون في قرية قلنديا، في المنطقة المجاورة لبوابة جدار الفصل العنصري، علمًا أن الأرض ذاتها كانت قد جُرفت قبل خمس سنوات بحجة قربها من الجدار.

- تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ أعمال توسعة في ساحة حائط البراق، الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك، وسط توقعات باستمرار هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة. وأوضحت مصادر مقدسية أن التوسعة تُنفذ بذريعة استيعاب أعداد أكبر من المستوطنين وتوفير ما تصفه سلطات الاحتلال بمعايير السلامة والراحة لهم.

- أسفر هجوم نفذه مستوطنون على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس عن إصابتين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابتين في صفوف متضامنين من نشطاء حركات السلام الأجانب.

- في قرية بيت إكسا، اقتحم عشرات المستوطنين، برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف أرئيه كينغ، أراضي في الجهة الغربية من القرية، في محاولة للاستيلاء على قطعة أرض، من خلال وضع أسلاك شائكة في محيطها، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد تمهيدًا للاستيلاء عليها.

الخليل

- هاجم مستوطنون مسلحون من مستوطنة "كرمئيل" وبؤرتي "موشي" و"شمعون" المواطنين في منطقة حوارة بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محيط مساكنهم، واعتدوا بالضرب على المواطن عيسى علي اعطيات، ما تسبب بإصابته بالإغماء.

- هاجمت مجموعة أخرى مسلحة من مستوطنة سوسيا الرعاة في منطقة واد الرخيم واعتدت عليهم، ما أدى إلى إصابة أحد المسنين.

- اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين مدرسة الفخيت في مسافر يطا، وأدخلت قطعان إبل إلى ساحة ومرافق المدرسة ومحيط مساكن المواطنين.

- قام المستوطنون بتقطيع السياج المحيط بالأراضي الزراعية، وتكسير عدد من الأشجار، إضافة إلى تخريب خزان مياه يعود للمواطن أحمد محمود الحمامدة.

- في مزارع الصبار غربي محافظة الخليل، احتجز جيش الاحتلال ومستوطِنون عددًا من العاملين والمزارعين، وأجروا تحقيقًا ميدانيًا معهم قبل إطلاق سراحهم.

- أقام مستوطنون خيمة جديدة في البؤرة الاستيطانية بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير. وإلى جانب ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في خربة "العيدة"، وأجبرت قاطنيه، وعددهم 10 أفراد، على مغادرته دون أن يتسنى لهم أخذ مقتنياتهم الضرورية.

بيت لحم

- نصب مستوطنون خمسة بيوت متنقلة في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرًا على أراضي المواطنين. كما اقتحم مستوطنون آخرون، بلباس جيش الاحتلال، محيط منازل الأهالي في قرية كيسان شرق بيت لحم.

- هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية قيد الإنشاء، تضم بركسات تعود للمواطن فؤاد زرينة من بيت جالا، في بلدة جناتا شرق بيت لحم.

رام الله

- أغلق مستوطن طريقًا زراعية تؤدي إلى عزبة أبو همام جنوب المغير، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

- في بلدة سنجل، رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

- هاجم مستوطنون منزلاً بالحجارة على الأطراف الشمالية للبلدة، وحطموا كاميرات مراقبة في محيطه.

- في قرية المغير شمال رام الله، رعى مستوطنون مواشيهم في الأراضي الزراعية بمنطقة الخلايل، ما أدى إلى تدمير المزروعات وتكسير عدد من الأشجار.

- في بلدة شقبا غرب رام الله، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم أبو فرح، المكون من أربعة طوابق.

نابلس

- أُصيب عدد من المواطنين في هجوم نفذه مستوطنون من مستوطنة “راحليم” على عدة منازل في قرية يتما، حيث اعتدوا على الأهالي ورشوهم بغاز الفلفل.

- أقدم مستوطنون على وضع سياج حول بعض الأراضي في خربة المراجم التابعة لأراضي بلدة دوما، والمحاذية لمنازل المواطنين، بهدف الاستيلاء عليها.

- في خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا، شرعت جرافات الاحتلال بعمليات هدم طالت ثمانية بركسات ومعرشات تُستخدم للسكن وتربية المواشي، إضافة إلى تدمير الحظائر المحيطة بها، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

- في قرية عوريف، أحرق مستوطنون ثلاث جرافات ومركبة ومعدات في محاجر وكسارات تعود للمواطن عصام الصفدي.

الأغوار

- شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة طمون، بعد اقتحام منطقة “بير المعيار” برفقة جرافات ثقيلة وطواقم مساحة، في المنطقة التي أعلن الاحتلال نيته شق طريق استيطاني فيها يصل إلى مستوطنة أقرتها حكومة الاحتلال على أراضي البلدة.

- أعاق الاحتلال حركة المواطنين ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية في سهل عاطوف.

- في خربة أحمير الفارسية بالأغوار الشمالية، أطلقت مجموعات من المستوطنين مواشيها في حقول القمح، ما تسبب بأضرار كبيرة في المحاصيل ومصادر رزق العائلات.

- اقتحم عضو الكنيست المستوطن المتطرف تساڤي سوكوت تجمع شلال العوجا، واعتدى على نشطاء تواجدوا في المنطقة للتضامن مع العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير، وذلك بعد إجبار 20 عائلة جديدة من عائلات الزايد على مغادرة مساكنها وتفكيك حظائر الماشية في تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، نتيجة الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة.