أربعة مصابين وسرقة نحو 100 رأس غنم بهجوم مستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم

أُصيب أربعة فلسطينيين، صباح اليوم السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية كيسان شرق بيت لحم في الضفة الغربية، فيما استولوا على عشرات رؤوس الأغنام تعود لأحد المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأهالي في القرية وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص، فيما تعرّض آخران للضرب، ووصفت الإصابات بأنها متوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على نحو 100 رأس من الأغنام تعود للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في برية كيسان.

من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن المستوطنين اقتحموا القرية وهاجموا الأهالي، واستولوا كذلك على عدد من الأغنام تعود للمواطنين عطا الله إبراهيم عبيات وسليمان عبيد الله عبيات.

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال هجوم المستوطنين على منطقة كيسان الرشايدة شرق بيت لحم، وهما رجل يبلغ من العمر 52 عامًا وشاب (39 عامًا).

وأشار الهلال الأحمر إلى وجود بلاغات عن إصابات أخرى، إلا أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى بعض المصابين.