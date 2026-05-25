تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة: تخريب أراض زراعية ورشق مركبات بالحجارة

تأتي هذه الاعتداءات ضمن تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة في مختلف محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، والتي تتم في كثير من الأحيان بحماية من قوات الاحتلال، وتستهدف التضييق على الفلسطينيين عبر الاعتداء على الممتلكات وتخريب الأراضي

اعتدت مجموعات من المستوطنين، الإثنين، على مركبات المواطنين الفلسطينيين، كما ألحقت أضرارا واسعة بأراض زراعية، في إطار اعتداءات متكررة ومتزايدة تشهدها مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي رام الله، نفذت مجموعات من المستوطنين سلسلة اعتداءات استهدفت ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية في قرية أم صفا، الواقعة شمال غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، وشرعوا برشق مركبات الفلسطينيين المارة بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، وإثارة حالة من الخوف والهلع بين السائقين والركاب.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون آخرون على إدخال قطعان من الأبقار والمواشي إلى الأراضي الزراعية التابعة لأهالي القرية، ما تسبب بإتلاف المزروعات وتخريب المحاصيل، إضافة إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية بشكل طبيعي.

الاحتلال يستولي على معدات زراعية ومركبات بالأغوار

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال، الإثنين، حملة للاستيلاء على معدات زراعية، ومركبات في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة تجمعات بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية، ومركبات خاصة، مع الإشارة إلى أن العملية استمرت لساعات.

وقال مجلس قروي عاطوف، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جيبات عسكرية وآليات اقتحمت منطقة عاطوف والراس الأحمر، وقامت بمصادرة السيارات من مساكن المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت قبل أيام إخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت السكنية وحظائر الأبقار التابعة لأحد المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية، في خطوة جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تهدف إلى التضييق على السكان في الأغوار الفلسطينية، عبر استهداف مصادر رزقهم ومساكنهم، ما يؤدي إلى تهجيرهم قسرًا وإفراغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي سياق متصل، وثق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 1637 اعتداء خلال شهر نيسان/أبريل الماضي في الضفة الغربية، طالت مختلف المحافظات وشملت الأرض والممتلكات والسكان.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال الفترة نفسها 37 عملية هدم، طالت 78 منشأة، من بينها 37 منزلًا مأهولًا، و34 منشأة زراعية، إضافة إلى 5 منشآت تعود كمصادر رزق للمواطنين.