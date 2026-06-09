الأمم المتحدة: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في استمرار وتصاعد

خلص تقرير أممي إلى أنّ هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مستمر وآخذ بالتصاعد برعاية الدولة الإسرائيلية، ودعا التقرير إلى ضغط دولي على إسرائيل لوقف الاعتداءات وتفكيك المستوطنات.

أكّد تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، استمرار تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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وجاء في التقرير الذي عُرض في مجلس حقوق الانسان الأممي، أنّ المستوطنين قتلوا العام الماضي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين وأصابوا 832 آخرين، ما يعني أن عدد الضحايا تضاعف مقارنة بعام 2024.

وفي تموز/ يوليو 2025، هاجم مستوطنون وبصحبتهم جنود إسرائيليون مواطنين فلسطينيين في أثناء قيامهم بالزراعة في حقولهم، واستشهد مزارع في تلك الحادثة، بعد إصابته بطلقة في رأسه، واستشهد آخر متآثرا بالضرب الذي تعرض له.

وخلص التقرير الأممي إلى "استمرار هذا النهج خلال عام 2026، حيث تُنفّذ هجمات يوميا".

ووفقا للتقرير، فإن السلطات الإسرائيلية سمحت بهذه الهجمات من خلال الدعم المالي والعسكري، كما منح النظام القضائي ووكالات إنفاذ القانون في إسرائيل الحصانة للمستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف منذ عقود.

وقال رئيس اللجنة الأممية، سرينيفاسان موراليدار، إنّ " الاعتداءات اليومية المتواصلة للمستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين تعد أمرا لا يطاق، ويجب أن يتوقف. كما يجب على إسرائيل التوقف عن دعم هذا العنف وضمان حماية قواتها الأمنية للمدنيين الفلسطينيين".

وأضاف "يجب أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، واتخاذ قرار فوري حاسم لتفكيك المستوطنات والمراكز، وإنهاء عنف المستوطنين إلى الأبد".