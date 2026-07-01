مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب الخان الأحمر

نصب المستوطنون منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية بمحاذاة مساكن الفلسطينيين، وحذّرت محافظة القدس من أن الخطوة تأتي ضمن مساعٍ لتوسيع السيطرة الاستيطانية ومحاصرة التجمعات البدوية، في ظل تكرار الاعتداءات على مصادر المياه ومناطق الرعي في المنطقة.

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع "المهتوش" البدوي، المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة اليوم، الأربعاء.

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وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية، ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن الفلسطينيين، وذلك بعد أيام من مدّهم خط مياه مرّ بين منازل التجمع، في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو، ومحاصرة مناطق رعي الأغنام، وفرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقدموا على قطع المياه عن التجمعات البدوية، الرابضة شرق القدس 6 مرات خلال شهر واحد.

وقرية الخان الأحمر التي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا على طريق القدس–أريحا، تكتسب أهمية إستراتيجية خاصة لوقوعها في المنطقة التي تربط شمالي الضفة الغربية بجنوبيها، وتبلغ مساحتها نحو 40 دونما، وتحيط بها عدة بلدات منها عناتا والعيسوية والعيزرية.

وتتلاقى أوامر الإخلاء التعسفية للخان الأحمر مع إيداع مخطط استيطاني يحمل الرقم (1627/7)، ويُعرف باسم "حي شامي"، الذي يستهدف أراضي بلدة أبو ديس على مساحة تُقدّر بنحو 169.9 دونما، ويهدف فعليا إلى تحويل أراضٍ زراعية ومفتوحة إلى حي سكني حضري مكتظ، بكثافة عمرانية تصل إلى 12 وحدة سكنية لكل دونم، وبارتفاعات تصل إلى 6 طوابق.