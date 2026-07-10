إرهاب المستوطنين بالضفة: إصابات في دير جرير وهدم مدرسة في يانون

هاجم نحو 150 مستوطنا بلدة دير جرير شرق رام الله، وأُصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم للاعتداء الذي تخلله محاصرة عائلات، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين. وفي جنوب نابلس، هدم مستوطنون مدرسة يانون الأساسية...

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، برضوض وكدمات إثر هجوم واسع شنته عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرق رام الله، تخلله الاعتداء على منازل المواطنين ومركباتهم، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وجنوب نابلس هدم مستوطنون مدرسة يانون بعد 8 أشهر من تهجير سكان خربة يانون قسرا.

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وأفادت مصادر أمنية بأن نحو 150 مستوطنا هاجموا البلدة من أربع جهات مختلفة بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية، والاعتداء على عدد من منازل المواطنين ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

وأضافت المصادر أن عصابات المستوطنين حاصرت عددا من العائلات التي تضم نساء وأطفالا وكبارا في السن، وحاولت الاعتداء عليهم، كما حاولت إشعال النار في منازل مأهولة بسكانها، ما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين.

وأشارت إلى أن الهجوم ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى البلدة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مستوطنون يهدمون مدرسة يانون جنوب نابلس

هدم مستوطنون، الخميس، مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، التي كانت توفر التعليم لـ15 طالبا وطالبة، من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، وذلك بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تهجير سكان خربة يانون قسرا.

ونددت وزارة التربية والتعليم العالي بهدم المدرسة، وقالت إنه يمثّل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية.

مدرسة يانون قبل الهدم (وكالة الأنباء الفلسطينية)

ويأتي استهداف المدرسة في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقويض التعليم، وفرض المزيد من الضغوط على التجمعات الفلسطينية، وحرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعلّم.

وشددت الوزارة على أنها بالتعاون مع الجهات الشريكة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان استمرار تعليم الطلبة، وضمان حقهم في مواصلة تعليمهم رغم الممارسات والانتهاكات المتواصلة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية التعليم في فلسطين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة بحق الطلبة والمدارس، ووضع حد لاستهداف المؤسسات التعليمية.