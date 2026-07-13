بن غفير يقتحم مدخل قرية المغيّر برفقة مستوطنين

بن غفير يقتحم محيط قرية المغيّر شمال شرق رام الله برفقة مستوطنين، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على القرية، وتواصل تصعيد الاحتلال بجيشه ومستوطنيه في كافة أنحاء الضفة الغربية.

بن غفير محاطًا بعناصر أمنية ومستوطنين خلال اقتحام سابق في الضفة الغربية المحتلة (Getty Images)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإثنين، مدخل قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، برفقة عدد من المستوطنين.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن نائب رئيس مجلس قروي المغيّر، مرزوق أبو نعيم، قوله إن بن غفير اقتحم مدخل القرية برفقة عدد من المستوطنين.

ويأتي هذا الاقتحام وسط هجمات متكررة من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغيّر والقرى والبلدات المحيطة بها.

ويأتي اقتحام بن غفير في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، إذ تشهد المنطقة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تصعيدا متواصلا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وتنطوي هذه الاعتداءات أيضا على تخريب منازل ومنشآت وهدمها، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إليها، وتهجير فلسطينيين، وتوسيع الاستيطان في أراضيهم.