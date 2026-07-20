الاحتلال يصادر 16.5 دونما من أراضي جنوب نابلس لشارع استيطاني.. مئات الوحدات الاستيطانية في سلفيت

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا بالاستيلاء على أراضٍ جنوب نابلس لإقامة طريق يخدم الربط بين مستوطنة وبؤرة استيطانية، بالتزامن مع طرح عطاء لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "أريئيل" بمحافظة سلفيت

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد، عن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بالاستيلاء على 16.5 دونما من أراضي جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق يربط بين مستوطنة "مغداليم" والبؤرة الاستيطانية "إيش كودش"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وأوضحت الهيئة في بيان أن أمر "وضع اليد" العسكري رقم 42/26 ينص على الاستيلاء على 12.652 دونما من أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس بذريعة "الأغراض العسكرية"، لشق طريق استيطاني بطول 2,532 مترا، على أن يستمر العمل بالأمر حتى نهاية عام 2028.

وأكدت الهيئة أن هذا الأمر يأتي في سياق الاستخدام المتزايد للأوامر العسكرية لتطوير البنية التحتية الاستيطانية، بما يعزز الترابط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويفرض وقائع ميدانية جديدة تسهّل التوسع الاستيطاني وتزيد من إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الهيئة أن الخرائط المرفقة بالأمر العسكري تظهر بوضوح أن الطريق المزمع شقّه لا يخدم احتياجا عسكريا طارئا، وإنما يربط عمليا بين مستوطنة "مغداليم" والبؤرة الاستيطانية "إيش كودش"، بما يعزز الترابط الجغرافي بين التجمعات الاستيطانية ويكرّس توسعها على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الطريق يمثّل جزءا من سياسة الاحتلال الرامية إلى تحويل البؤر الاستيطانية إلى مكوّنات متصلة بشبكة الطرق الاستيطانية، تمهيدا لشرعنتها ودمجها ضمن الكتل الاستيطانية القائمة، إلى جانب فرض قيود إضافية على حركة المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم.

وتواصل سلطات الاحتلال استخدام الأوامر العسكرية، إلى جانب أوامر الاستيلاء، لتوسيع شبكة الطرق الاستيطانية وربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتعزيز التوسع الاستيطاني.

إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية في سلفيت

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن "سلطة أراضي إسرائيل" طرحت عطاء جديدا لتنفيذ "مشروع استيطاني في مستوطنة ’أريئيل’، المقامة على أراضي محافظة سلفيت بهدف إنشاء 342 وحدة استيطانية".

وأضافت أن المشروع بناء متعدد الطوابق، وسبق أن صادقت عليه السلطات الإسرائيلية في 25 أيار/ مايو 2025، لكنها لم تشر إلى وقت طرحه الذي يستمر حتى 31 آب/ أغسطس القادم.

وعقّبت الهيئة على المشروع بقولها إنه يعكس استمرار انتقال الحكومة الإسرائيلية من مرحلة المصادقة على المخططات الاستيطانية، إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر طرح العطاءات.

وتعد مستوطنة "أريئيل" إحدى أكبر الكتل الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، وتسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيزها عمرانيا وديمغرافيا وربطها بالمركز الإسرائيلي، وفق الهيئة.

ونشرت إسرائيل 12 عطاء استيطانيا خلال النصف الأول من 2026، توزعت، وفق الهيئة، بين مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية.

وتضمنت العطاءات المنشورة بناء 1138 وحدة استيطانية في 5 مستوطنات رئيسية هي: "أريئيل" (342 وحدة)، و"معاليه أدوميم" (شرق القدس-581 وحدة)، و"عمنوئي" (سلفيت-21 وحدة)، و"غاني موديعين" (رام الله-194 وحدة).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وتشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.