الضفة: الاحتلال يصادر أرضا لشارع استيطاني ويهدم منزلا في الرام وجزءا من منزل في بيت جالا

سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على 5 دونمات في بلدة جبع، وتواصل شق طريق استيطاني غرب رام الله، إلى جانب إجبار مواطن في بيت جالا على هدم جزء من منزله ذاتيا، وهدم منزل في بلدة الرام

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بـ"وضع اليد" على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة استخدامها لـ"أغراض عسكرية".

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وبحسب الأمر العسكري رقم (30/26/ت)، يشمل القرار قطعة أرض تمتد بطول 725 مترا في مناطق المنطر، ورأس المرج، وشعب الغزول، على أن يستمر سريان أمر وضع اليد حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2028.

وأوضحت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في سياق مخططات لشق شارع استيطاني يمتد من شارع 60 قرب حاجز جبع وصولا إلى جدار الفصل العنصري بمحاذاة مستعمرة "النبي يعقوب"، المقامة على أراضي المواطنين.

وأكدت أن أوامر وضع اليد العسكرية تجسّد أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع شبكة الطرق المرتبطة بالمستوطنات، بما يعزز عزل التجمعات الفلسطينية عن محيطها الجغرافي.

وشددت على أن مشاريع الطرق الاستيطانية لا تقتصر على ما يدعيه الاحتلال عسكريا وغير ذلك، وإنما ترتبط بمخططات الضم الفعلي وربط المستوطنات بالقدس المحتلة على حساب الأراضي الفلسطينية.

جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي دير قدّيس وخربثا بني حارث

وفي سياق متّصل، شقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قدّيس وخربثا بني حارث، غرب رام الله، لربط مستوطنة "نيلي" بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين.

وأفاد مواطنون بأن الطريق الاستيطاني المزمع إقامته يخترق كروم الزيتون الواقعة شمال قرية دير قدّيس، ويمر بمحاذاة منازل المواطنين، في إطار أعمال تمهيد لربط مستعمرة "نيلي" بالمستوطنة الجديدة المزمع إقامتها في المنطقة.

وأضافوا أن عددا من الأهالي وقفوا أعمال الجرافات مدة ساعة احتجاجا على تجريف أراضيهم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتفرّق المواطنين، وتؤمّن استئناف أعمال التجريف.

وأوضح المواطنون أن جنود الاحتلال هددوهم بإخلاء المكان في حال رفضهم الابتعاد لاستئناف أعمال التجريف.

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله في بيت جالا ذاتيا

وفي مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم جزء من بيته بنفسه.

وأفاد رئيس بلدية بيت جالا، فلاديمير خاروفة، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن ماريو أبو سعد على هدم بناء إضافي في منزله المقام قبل عام 1967، والذي يقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة بير عونة شمال شرق المدينة.

وأضاف خاروفة أن محكمة الاحتلال ردت الاعتراض الذي قدمه على القرار، وأقرّت هدم الإضافة، وهي بناء جانبي في المنزل القديم، إضافة إلى طابق ثانٍ، مع التأكيد على فرض غرامة مالية بلغت 250 ألف شيقل إذا لم يفعل ذلك.

الاحتلال يهدم منزلا في الرام شمال القدس المحتلة

وفي سياق ذي صلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن سلامة عثمان وزوز في حي العسويجة في البلدة، وجرفت الأسوار المحيطة به، وهو يؤوي 6 أفراد.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط المنزل، وأشارت المحافظة إلى أن المنزل مشيد قبل عام 1967.