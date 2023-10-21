إسرائيل تطالب بإخلاء 20 مستشفى شمالي قطاع غزة

مسؤول أمني إسرائيلي: "طالبت إسرائيل بإخلاء 20 مستشفى شمالي قطاع غزة، تم إخلاء 6 منها، و4 ترفض والباقي في طور الإخلاء".

قال مسؤول أمني إسرائيلي، السبت، إن إسرائيل تطالب بإخلاء 20 مستشفى في شمالي قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني (لم تسمه)، قوله: "طالبت إسرائيل بإخلاء 20 مستشفى شمالي قطاع غزة، تم إخلاء 6 منها، و4 ترفض والباقي في طور الإخلاء" دون مزيد من التفاصيل.

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وزعم المسؤول أن: "نحو 30 ألف فلسطيني جاؤوا إلى الملاجئ المحيطة بمستشفى الشفاء للعمل كدروع بشرية".

لليوم الـ 15.. شهداء وجرحى في قصف لا ينقطع على قطاع غزة

ليل الجمعة/ السبت: شهداء ومفقودون وجرحى في قصف على مناطق متفرقة #فيديو pic.twitter.com/RNQCQLNuqc — موقع عرب 48 (@arab48website) October 21, 2023

وقالت مؤسسات أممية ودولية، خلال الأيام الماضية، إن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي والحصار المطبق على غزة، حتى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف الأوضاع في غزة بـ"الأزمة الإنسانية"، حين قال، قبل أسبوع "إنه يمنح أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل".

ولكن المسؤول الإسرائيلي قال إنه: "لا توجد أزمة إنسانية في غزة". وأضاف: "تم حتى الآن إجلاء 700 ألف مواطن من شمال قطاع غزة إلى جنوب وادي غزة".

وكانت إسرائيل طلبت من نحو 1.1 مليون فلسطيني في شمالي قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوبي القطاع.

ولم يتسن الحصول على تقديرات فلسطينية أو دولية لعدد الفلسطينيين الذين نزحوا من شمالي غزة الى جنوبها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 قتيلا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

لليوم الـ 15.. شهداء وجرحى في قصف لا ينقطع على قطاع غزة.. فلسطيني يوجه رسالة: المقاومة لا تقهر..! #فيديو pic.twitter.com/TbCjeIP9Dl — موقع عرب 48 (@arab48website) October 21, 2023

ويعيش القطاع حصارًا مطبقًا فرضه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، قطع عنه الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.