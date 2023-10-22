دخول قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة

هذه القافلة الثانية إلى غزة بعد أن دخلت القافلة الأولى المكونة من 20 شاحنة أمس السبت.

دخلت 17 قافلة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد ظهر اليوم الأحد، وهي القافلة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 4700 شهيد وما يزيد عن 14 ألف جريح.

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وأفيد بأن شحنة المساعدات الثانية لغزة تضمنت شاحنات وقود من السولار والبنزين.

وبحسب مصادر أمنية وإغاثية في رفح، فإن القافلة الثانية من شاحنات المساعدات دخلت الجانب المصري من معبر رفح، ويجري تفتيشها قبل دخولها إلى غزة.

وهذه القافلة الثانية إلى غزة بعد أن دخلت القافلة الأولى المكونة من 20 شاحنة أمس السبت.

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن 100 شاحنة لا بد أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نمسة من الفلسطينيين في غزة، والذين نصفهم من الأطفال.