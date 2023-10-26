غزّة تحت الأنقاض: جهود انتشال الضحايا لا تتوقّف حتّى آخر لحظة

خلال جهود البحث والإنقاذ بين أنقاض منزل عائلة أبي شامل، تم إنقاذ طفل حياً من تحت الأنقاض...

مع تواصل غارات طائرات الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزّة، يواصل رجال الدفاع المدنيّ والأهالي جهودهم المضنية بلا هوادة لانتشال الضحايا والناجين من تحت ركّام المنازل والأبنية المدمّرة، مع بساطة الإمكانيّات والمعدّات.

وعصر اليوم الخميس دمّرت غارة جوّيّة إسرائيليّة عدّة منازل في حيي أبي شمّالة بمدينة خان يونس.

وخلال جهود البحث والإنقاذ بين أنقاض منزل عائلة أبي شامل، تمّ إنقاذ طفل حيًّا من تحت الأنقاض.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيليّ استهداف غزّة بغارات جوّيّة مكثّفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد فيها أكثر من 7028 فلسطينيًّا، بينهم 2913 طفلًا و1709 سيّدات و397 مسنًّا، وأصابت 18484 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 1650 مفقودًا تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيليّ وأصابت 5132، وفقًا لوزارة الصحّة الإسرائيليّة، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيليّ، بينهم عسكريّون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطينيّ، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.