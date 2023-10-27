الضفة: إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات ومسيرات منددة بالعدوان على غزة

قدمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العلاجات لـ54 إصابة من جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ فجر اليوم.

أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال وآخرون بحالات اختناق إثر مواجهات وقمع مسيرات منددة باستمرار العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه قدمت العلاجات لـ54 إصابة من جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ فجر اليوم.

في مادما جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن شابا (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب بالرصاص.

وفي البيرة، أصيب طفل (14 عاما) خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طفلا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات التي أعقبت مسيرة انطلقت من وسط رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق الحاجز العسكري المقام عند مدخل البيرة في كلا الاتجاهين، وتمنع المواطنين من المرور عبره.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر، إن شابا (23 عاما) أصيب بشظايا الرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله إلى مركز الصداقة في البلدة لتلقي العلاج.

وفي الخليل، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل المدينة الشمالي.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة دعم لقطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بالرصاص وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وانطلقت مسيرة حاشدة دعت إليها القوى الوطنية في محافظة الخليل من مسجد الحرس شمال الخليل وصولا إلى دوار راس الجورة، حيث قمعها الاحتلال وأوقع إصابات.

وفي أوصرين جنوب نابلس، أصيب 4 شبان برصاص الاحتلال الحي أحدهم في البطن خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالبلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب (25 عاما) بالفخذ وشاب (24 عاما) بالكتف وآخر (17 عاما) بشظايا الرصاص الحي بالرأس والرقبة، وآخر في البطن، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي بيت لحم، أصيب 4 شبان بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة.

وذكر مصدر طبي، أن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.