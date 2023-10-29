الطائرات الإسرائيليّة تدمّر مسجد "محمّد الفاتح" في بيت لاهيا

قالت وزارة الداخليّة في قطاع غزّة، في بيان: "طائرات الاحتلال تقصف مسجد محمّد الفاتح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، وتدميره بالكامل، ونقل عدد من الإصابات من المكان"...

دمّرت المقاتلات الحربيّة الإسرائيليّة، الأحد، مسجد "محمّد الفاتح" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، ما أدّى لسقوط مصابين.

وقالت وزارة الداخليّة في قطاع غزّة، في بيان: "طائرات الاحتلال تقصف مسجد محمّد الفاتح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، وتدميره بالكامل، ونقل عدد من الإصابات من المكان".

ولم تذكر الوزارة حصيلة المساجد الّتي دمّرتها المقاتلات الإسرائيليّة منذ 7 أكتوبر، إلّا أنّ وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بغزّة أعلنت في 22 أكتوبر/تشرين الجاري، أنّ الجيش الإسرائيليّ دمّر 5 مساجد بشكل كلّيّ في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمّرة إلى 31.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشنّ الجيش الإسرائيليّ الأحد غارات مكثّفة على غزّة، وقتل إجمالًا 8005 فلسطينيّين، بينهم 3324 طفلًا و2062 سيّدة و460 مسنًّا، بحسب وزارة الصحّة. كما قتل 114 فلسطينيًّا في الضفّة الغربيّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الرسميّة (وفا).