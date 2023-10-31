حتّى اللحظة: 66 عاملًا في مجال الإغاثة استشهدوا في القصف على غزّة

أشار دوجاريك إلى أن هذا الوضع شوهد في جنوب السودان وأوكرانيا والآن في غزة، لافتا أن ما يقرب من 13 ألف عامل في مجال الإغاثة الإنسانية يعملون في غزة...

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية خلال النزاعات "أمر لا يمكن قبوله".

وذكر دوجاريك أن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين فقدوا حياتهم في غزة بلغ 66.

وأشار إلى أن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية هم "دائمًا في الخطوط الأمامية في صراعات مختلفة حول العالم"، مبيناً أن أعدادهم قد تكون أعلى بكثير في بعض المناطق.

وأوضح دوجاريك أن "استهداف عمال الإغاثة الإنسانية أمر لا يمكن قبوله".

وأشار دوجاريك إلى أن هذا الوضع شوهد في جنوب السودان وأوكرانيا والآن في غزة، لافتا أن ما يقرب من 13 ألف عامل في مجال الإغاثة الإنسانية يعملون في غزة.

وأكد دوجاريك أن معظم الموظفين فلسطينيون ويحاولون مساعدة الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وأنهم يبذلون ما بوسعهم لتقديم المساعدة لأهالي غزة.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.