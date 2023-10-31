60 معتقلا الثلاثاء و1740 حالة اعتقال بالضفة منذ السابع من أكتوبر

تركزت عمليات الاعتقال في محافظات: بيت لحم، الخليل، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، سلفيت، طولكرم، رام الله، والقدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، ونائب بالبرلمان الفلسطيني، في إطار استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: بيت لحم، الخليل، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، سلفيت، طولكرم، رام الله، والقدس.

ورافق حملة المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، منهم منزل المعتقل الإداريّ نضال أبو عكر، من مخيّم الدهيشة، والذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 1740 حالة اعتقال، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.