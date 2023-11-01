إضراب شامل بالضفة نصرة لغزة

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، وأغلقت المحلات التجارية، وتعطلت المؤسسات الحكومية والعامة والبنوك، وخلت الشوارع من المواطنين والمركبات.

عم الإضراب الشامل، اليوم الاربعاء، بلدات ومدن الضفة الغربية كافة، وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة وتنديدا باستمرار المجازر الإسرائيلية المتتالية، وآخرها مجزرة مخيم جباليا.

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وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، وأغلقت المحلات التجارية، وتعطلت المؤسسات الحكومية والعامة والبنوك، وخلت الشوارع من المواطنين والمركبات.

وتشمل فعاليات الإضراب مظاهرات وحدوية تنطلق في كافة محافظات الضفة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال تنديدا بالمجازر في غزة.

ومساء أمس الثلاثاء وفي ساعات متأخرة من الليل، جرت مسيرات غاضبة، ومواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تنديدا بمجزرة مخيم جباليا، استشهد خلالها الطفل عبد الله محمد حسن مقبل (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأصيب عدد اخر من الفلسطينيين.

وأقدم الاحتلال، الثلاثاء، على ارتكاب واحدة من أكبر المجازر في قطاع غزة منذ بدء العدوان قبل 26 يوما، حينما دمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا فوق رؤوس ساكنيه، متسببا بأكثر من 400 شهيد وجريح.

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8615 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح.

ففي قطاع غزة، ارتقى 8485 شهيدا، وأصيب أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134 شهيدا، والجرحى إلى 2050 جريحا.