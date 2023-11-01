حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في مناطقة مختلفة، حيث دارت اشتباكات مسلحة خلال التصدي للقوات المقتحمة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين لدى اقتحامها مدينة بيت لحم، وقرية أبو نجيم وبلدة بيت فجار.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت 3 شبان على الأقل، وهم: معتصم عادل عبيات، وعنان سمير خميس، وبهاء خضر نواورة الذي تم اعتقاله بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وعلى والدته بالضرب، وتحطيم محتويات منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح عودة الهريمي، ويوسف أحمد صلاحات بعد دهم منزليهما في قرية أبو نجيم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راغد حسين ديرية بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال اقتحامها بلدة بيت أمر.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات طالت عدة منازل في البلدة، واعتقلت 4 فلسطينيين وهم: محمد نظام اخليل، ومحمد مهيار عوض، وعايش ناصر اخليل، ووجيه بدر اخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبا غرب رام الله، واعتقلت الشابين علي أحمد ثابت، وطبيب الأسنان محمد يوسف المصري، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: مهنا طه، وأيمن شماسنة، وصهيب سليم شماسنة، وهمام سعيد طبنجة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقل الأسير المحرر محمد جمال حوشية عقب الاعتداء عليه بالضرب.

واندلعت مواجهات في بلدة قطنة لدى اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.