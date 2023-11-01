هنية: قدمنا تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وينتهي بمسار سياسي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء في كلمة مصوّرة له إن الحركة قدمت للأطراف الدولية "تصورا شاملا" يبدأ بوقف العدوان على غزة وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يماطل.

وأضاف هنية "قدمنا تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر مرورا بصفقة تبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية وحق تقرير المصير؛ لكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة".

وأشار إلى أن "أهم أسباب الحرب الحالية، نتنياهو، الذي يقود مجموعة عنصرية يمينية فاشية".

وقال إن "المقاومة كبَدت الاحتلال خسائر فادحة في القتال البري في قطاع غزة".

وأضاف هنية أن "ما ستنشره كتائب القسام لاحقا حول المعارك البرية سيصدم الاحتلال وشعبه، وأقول للأعداء إنكم هُزمتم يوم 7 أكتوبر وهُزمتم في توغلكم البري المتعثر".

وشدد على أن الاحتلال "سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه، بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدى المقاومة".

وطالب هنية "داعمي إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية، المطالبة بوقف العدوان".

وقال إن "شعبنا بهذا الصمود والثبات والتشبث بوطنه أفشل مخططات العدو بنكبة جديدة من التهجير والشتات"، وشدد على أن "محاولات البائسة للتغطية على فشله بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذه من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى".

ووجه رئيس المكتب السياسي لحماس التحية لجبهة المقاومة في اليمن، ولبنان، والعراق، وسورية، على "مواقفها المتقدمة ونضالها المشروع".