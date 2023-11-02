تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

تركز الاقتحامات والاعتقالات في محافظات، نابلس، والخليل، وأريحا، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وجنين، خلالها تم اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، أغلبهم أسرى محررون، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلات في أنحاء متفرقة من الضفة.

وتركز الاقتحامات والاعتقالات في محافظات، نابلس، والخليل، وأريحا، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وجنين، خلالها تم اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال 7 أسرى محررين من مدينة نابلس، وهم: شادي حنون، وحسني العامودي، وأمجد السايح، ومحمد القطب، وباسم العتبة، وحسن الصفدي، وحاتم العفوري.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل، وعرف من بين المعتقلين: رائف برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن الرجبي، ومحمود نايف العجلوني، وعمر أبو حسين، وعمار أبو حسين، ووسيم زيدان الجمل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين: إبراهيم أبو العسل ومحمود بطانجة، والشاب بدر المقيطي، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم في مخيم عقبة جبر للاجئين قضاء أريحا.

وأعاد الاحتلال أعاد اعتقال الأسير المحرر لؤي فريج بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين قضاء رام الله واعتقلت 11 فلسطينيا، وهم: الفتى مقداد سرور عقب دهم منزل عائلته، وبدر الخواجا وزوجته ونجليه أحمد وحلمي، بالإضافة لكل من: رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، والأشقاء: وصفي ومحمد ومالك نواف الخواجا، الشاب أرقم محمد سرور، والشاب محمد فدائي نافع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد حسام صافي وهو جريح كان قد أصيب برصاص الاحتلال، بالإضافة للأسير المحرر إياد محمود صافي من مخيم الجلزون للاجئين.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمود نوح هريش، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا، قضاء رام الله، فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، قضاء بيت لحم، واعتقلت الشابين: محمد خالد ديرية، وعلي محمد ديرية وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من مدينة بيت لحم، وهم: علاء الشلش، ومصطفى مسالمة من بلدة الدوحة غربي المدينة، أحمد الصيفي، وعبد الله مناصرة من مخيم الدهيشة للاجئين، وصهيب خليل عطية من بلدة حوسان.

وطالت الاعتقالات فجر اليوم، الشقيقين بلال ومعاوية الكرم، عقب دهم منزليهما في قرية جلقموس، قضاء جنين.

وفي رام الله، أطلق فلسطينيون النار بكثافة تجاه آليات وجنود الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون للاجئين، كما أطلقوا فلسطينيون النار على آليات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس في منطقة الطور.