غزّة: القلق والخوف لا يتوقّفان في الكنيسة الأرثوذوكسيّة

وذكر الراهب في منشوره أنّه بينما كانت الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة تقصف محيط الكنيسة الكاثوليكيّة في غزّة، كانت الصلوات تقام في لحظة قريبة من الموت. ..

يعيش المسيحيّون في الكنيسة الكاثوليكيّة بقطاع غزّة حالة من القلق والخوف نتيجة الهجمات الإسرائيليّة الّتي تستهدف مناطق مجاورة للكنيسة.

ونشر القسّ الفلسطينيّ متري الراهب الخميس، عبر حسابه على منصّة "إكس" مشاهد التقطت من داخل الكنيسة أثناء القصف الإسرائيليّ على محيطها الثلاثاء الماضي.

وتظهر المشاهد الخوف الّذي يعيشه المسيحيّون لحظة القصف الإسرائيليّ على محيط الكنيسة وتطاير الكتب واللوحات وتظهر المشاهد أيضًا الأطفال وهم يعانقون أمّهاتهم من الخوف بالإضافة إلى سماع صراخ الموجودين في داخل الكنيسة.

وذكر الراهب في منشوره أنّه بينما كانت الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة تقصف محيط الكنيسة الكاثوليكيّة في غزّة، كانت الصلوات تقام في لحظة قريبة من الموت.

وبحسب معلومات واردة من المنطقة، فإنّ الكنيسة ومجمّع دار الأيتام يستقبلان حوالي 700 شخص من سكّان غزّة الّتي دمّرت منازلهم في الهجمات الإسرائيليّة.

ومنذ 27 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا على غزّة، دمّر خلالها أحياء سكنيّة على رؤس ساكنيها واستشهد 9061 فلسطينيًّا، بينهم 3760 طفلًا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيًّا واعتقل نحو 1900 في الضفّة الغربيّة، بحسب مصادر فلسطينيّة رسميّة.