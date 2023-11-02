1900 حالة اعتقال بالضفة منذ السابع من أكتوبر

رافق عمليات الاقتحامات والمداهمات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

ورافق عمليات الاقتحامات والمداهمات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين.

وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 1900 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.