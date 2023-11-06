الأمم المتّحدة: مقتل طفل كلّ 10 دقائق في غزّة

قالت الوكالة: "حماية المدنيّين في أوقات الصراع ليست طموحًا أو مثلًا أعلى، إنّها مسؤوليّة إنسانيّتنا المشتركة. يجب حماية المدنيّين أينما كانوا"...

أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "الأونروا" التابعة للأمم المتّحدة، أنّ "طفلًا واحدًا يقتل ويصاب طفلان ​​كلّ 10 دقائق بمعدّل وسطيّ في قطاع غزّة" الّذي يتعرّض لهجمات مكثّفة من قبل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل.

جاء ذلك في منشور على حساب الأنروا في منصّة إكس، الاثنين.

وقالت الوكالة: "حماية المدنيّين في أوقات الصراع ليست طموحًا أو مثلًا أعلى، إنّها مسؤوليّة إنسانيّتنا المشتركة. يجب حماية المدنيّين أينما كانوا".

وقصف الجيش الإسرائيليّ اليوم الإثنين الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزّة وقال متحدّث وزارة الصحّة بغزّة: إسرائيل تعمّدت استهداف خزّانات المياه والطاقة الشمسيّة في مستشفى الرنتيسيّ ما يعرض حياة نحو 7 آلاف مريض وطاقم طبّيّ ونازحين للموت عطشًا

ومنذ أكثر من شهر، يشنّ الجيش الإسرائيليّ "حربًا مدمّرة" على غزّة، استشهد فيها 10022 فلسطينيًّا، منهم 4104 أطفال و2641 سيّدة، وأصاب أكثر من 25 ألفًا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيًّا واعتقل 2150 في الضفّة الغربيّة، بحسب مصادر فلسطينيّة رسميّة.